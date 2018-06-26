Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

UEFA’dan Galatasaray hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar ile varılan anlaşmayı duyuran UEFA, resmî internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak verilen kararın inceleneceğini ifade etti. Başkan Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu rutin bir uygulama. Galatasaray’ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Bazı Avrupa kulüpleri, UEFA ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray’ın dosyasını örnek gösterdiğinden dolayı, UEFA dosyayı yeniden gözden geçirecektir. Yeniden inceleme kararı, bazı Avrupa kulüplerinin talebi doğrultusunda oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.



UEFA ceza kesti

Mali kriterler sebebiyle geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından Galatasaray’a bir dizi yaptırım uygulanmıştı. Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için verilecek oyuncu listesine 25 yerine 21 oyuncu yazacak. Satılan oyunculardan elde edilen bonservis gelirleri kadar transfer harcaması yapılabilecek. Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için de 6 milyon avro para cezası verilen Galatasaray Kulübü, söz konusu cezanın 2,5 milyon avrosunu peşin, geri kalanı ise gelirlerden ödeyecek. Ayrıca ilk yıl 20 milyon, ikinci yıl 10 milyon avro zarar olabilecek. Üçüncü sene zarar etmemesi gereken Galatasaray, son sene ise 10 milyon avro kâr açıklamak zorunda.