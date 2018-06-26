Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Peru maçı TRT Spor şifresiz canlı izle ve Avustralya Peru maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Dünya Kupasında Avustralya ile Peru karşı karşıya gelirken; futbolseverler ise Avustralya Peru maçı TRT Spor şifresiz canlı izle ve Avustralya Peru maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Fransa, Danimarka, Avustralya ve Peru'nun yarıştığı C Grubunda son maçlar başladı. İlk maçta Fransa'ya 2-1 yenilen, ardından Danimarka ile 1-1 berabere kalan Avustralya, 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Peru ise Danimarka ve Fransa ile oynadığı iki maçtan da 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak 0 puanla grubun son sırasında bulunuyor. Diğer maçın sonucuna göre gruptan çıkma şansı matematiksel olarak bulunan Avustralya, Peru karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Turnuvalarda şansı bulunmayan Peru ise Avustralya karşısında Dünya Kupasına iyi bir veda etmek istiyor. Avustralya Peru maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maçın ardından özet detayları bu haberde yer alıyor.

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Avustralya ile Peru ilk maçlarında

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Avustralya ile Peru tarihlerindeki ilk maçı bugün oynayacak.

C Grubu'ndaki Avustralya-Peru mücadelesi Soçi'deki Fisht Arena'da oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde Avustralya'nın 1 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Peru'nun puanı bulunmuyor.

Avustralya'nın gruptan çıkmak için tek şansı Peru'yu mağlup ederek, Danimarka'nın Fransa karşısında mağlup olmasını beklemek.

C Grubu'nda günün diğer maçında Danimarka ile Fransa karşılaşacak. Grupta lider durumda bulunan Fransa 6, ikinci sıradaki Danimarka ise 4 puana sahip.

- Avustralya 16. maçında

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Avustralya, kalesinde ise 29 gol gördü.

Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

- Peru 18. maçında

Beşinci kez yer aldığı Dünya Kupası'ndan elenen Peru ise dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor.

Şampiyona tarihinde 17 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde, 33 gol gördü.