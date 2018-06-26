Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga devi Real Madrid’teki 10 yıllık kariyerini tamamlamasının ardından geçen sezonun başında Beşiktaş’a katılan ve sergilediği başarılı performansla alkış toplayan Pepe için Çin Ligi kulüpleri adeta seferber oldu. Menacerler aracılığıyla gelen son 12 milyon Euro’luk (66 milyon TL) teklifi oyuncunun olumsuz bakması sebebiyle geri çeviren yönetim, kısa süre sonra yeni bir öneriyle karşılaştı.

Resmi öneri gelirse...



Tecrübeli futbolcuyu Çin Ligi’ne kazandırmak isteyen 2 Asya temsilcisinin, son olarak Siyah- Beyazlılar’ın kapısını 15 milyon Euro’luk (82 milyon TL) teklifle çaldığı kaydedildi. Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi’nde yer alamayacak olmaları sebebiyle mali olarak küçülmeye giden ve Pepe’nin 5 milyon Euro’yu (27 milyon TL) bulan maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, öneriyi getiren menacere teklifin resmi yollarla getirilmesi halinde onay vereceğini belirtti. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu konuda Pepe’nin de ikna edilmesi gerektiğini ekledi.



Bu kez kararı değişebilir



Deneyimli savunmacı, konuyla ilgili olarak menaceriyle yaptığı görüşmede Uzak Doğu’ya kapıları kapatmıştı. Pepe, “Kariyer planlamamda kesinlikle Çin yok” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Çin Ligi ekiplerinin, başarılı ismin bu kararını değiştirmek için 10 milyon Euro’luk (55 milyon TL) maaş önerisinde bulunabileceği konuşuluyor. (Fanatik)