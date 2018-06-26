Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzlanda Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası D Grubu son maçında Hırvatistan, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanarak 2'de 2 yapan Hırvatistan, bir üst tura çıkmayı garantiledi. İzlanda ise ilk maçında Arjantin ile 1-1 berabere kalırken, Nijerya'ya 2-0 mağlup olmuştu. İzlanda eğer Hırvatistan karşısında kazanırsa ve Nijerya, Arjantin'e mağlup olursa İzlanda'nın bir üst tura çıkma ihtimali bulunuyor. İzlanda şu anda 1 puanla 3. sırada. Peki İzlanda Nijerya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İzlanda - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rostov Arena’da oynanacak karşılaşma, 26 Haziran Salı günü saat 21.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Rekabette Hırvatistan üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette Hırvatistan üstünlüğü görülüyor. Bugüne kadar 6 maçta karşı karşıya gelen iki Avrupa ekibinin rekabetinde Hırvatistan 4, İzlanda ise 1 galibiyet elde etti. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Hırvatistan’ın 11 golüne, İzlanda yalnızca 2 golle karşılık verebildi.

Son 5 yıldaki maçlar

İzlanda ile Hırvatistan, son yıllarda turnuvalarda sıkça karşı karşıya geliyor. İki ekip, son 5 yılda 5. mücadelelerine Rusya’da çıkacak. 2013’te Dünya Kupası play-off’larında eşleşen iki takımın İzlanda’daki ilk maçı 0-0 sona ermiş, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip, 2014 Brezilya biletini kapmıştı. İki takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde de aynı grupta mücadele etmişti.

Türkiye’nin de yer aldığı gruptaki ilk maçlarında Zagreb’de kazanan, 2-0’la ev sahibi Hırvatistan olmuştu. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki karşılaşmayı ise bu kez ev sahibi 1-0 kazanmıştı.

İlk maç 2005’te

İzlanda ile Hırvatistan, ilk kez 2005’te yine Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup aşamasında karşı karşıya geldi. Hırvatistan, grupta oynanan iki maçı da 4-0 ve 3-1’lik sonuçlarla galip tamamladı.

İzlanda’nın 3. maçı

Dünya Kupası’na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kalarak organizasyonun sürprizlerinden birine imza attı. İzlanda, ikinci karşılaşmasında ise Nijerya’ya 2-0 mağlup olmuştu. İzlanda, Panama ile Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor. İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna’nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Hırvatistan, 19. maçında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa’da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra katıldığı 3 organizasyonda grup aşamasını geçemedi. Turnuva tarihinde bugüne kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 26 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.