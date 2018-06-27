Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Dünya Kupası B Grubu’nda oynanan İran-Portekiz maçında muhteşem bir trivela golü atan Ricardo Quaresma organizasyona damgasını vurdu. Kariyerinde ilk defa bir Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan Ricardo Quaresma, rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta turnuva tarihindeki ilk golünü attı. Bu gol aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en güzel golleri arasında da yerini aldı. Tekniği, hırsı ve çalışkanlığıyla farkını ortaya koyan oyuncu, Portekiz’in ikinci tura yükselmesinde de önemli rol oynadı. Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncusunun Dünya Kupası’ndaki performansından oldukça memnun. Karşılaşma sonrasında kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki “Ayağının dışı, canımızın içi. Trivela=Quaresma” ifadeleri dikkat çekmişti.



Satışı gündemde

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in kalmasını istemesine rağmen Quaresma’ya turnuva sonrası astronomik teklifler gelmesi bekleniyor. Portekizli yıldızın 35 yaşında olması sebebiyle yüksek bir teklif gelmesi hâlinde satılması gündemde. Katar ve Çin kulüpleri geride kalan sezon sonunda Q7 için 12 milyon avroyu gözden çıkarmıştı. Dünya Kupası’na damga vuran trivela golü işleri değiştirdi. Fiyatını artıran yıldız oyuncu, Portekiz’in Dünya Kupası’nda yoluna devam etmesi ve kendisinin de skorer oyununu sürdürmesi hâlinde çok daha yüksek teklifler alacak. Şu anda Başkan Fikret Orman ve yöneticiler ellerini ovuşturuyor.



VAR MI Q7’DEN İYİSİ?

Quaresma’nın Dünya Kupası’nda İran’a attığı müthiş gol sonrasında UEFA’dan Quaresma ile ilgili flaş bir öneri geldi. UEFA’dan yapılan esprili paylaşımda; “Trivela’nın adını ne zaman Quaresma yapıyoruz? Başka kim bu sanatta bu kadar uzmanlaşmış ki?” ifadesine yer verildi.

Beşiktaş sahaya indi

Yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmada Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz de yer aldı. Kiralıktan dönen Mitrovic, Orkan Çınar ve Sedat Şahintürk’ün hazır bulunduğu antrenmanda izinli olan Negredo, Adriano, Babel, Medel ve Oğuzhan ile millî takımlarında bulunan Pepe, Quaresma ve Vida yer almadı.