Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıklarına çok kısa bir süre kalırken, artık as oyuncu konumuna geçmek isteyen Sinan Gümüş, kampa bomba gibi girmeyi planlıyor. Fırtınalı geçen 2016-17 sezonunun ardından, geçen yıl taraftarla arasındaki buzları eriten, Konya ve Alanyaspor maçlarında attığı gollerle de şampiyonluğun düğümünü çözen 24 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon takımın yıldızı olacağını düşünüyor. Tatilinin çok kısa sürdüğünü belirten Sinan Gümüş “Cenk Tosun’la da çalıştık. Ben bireysel spor hocası da tuttum. Her gün onunla beraber özel antrenmanlar yapıyorum” dedi.



Terim’le daha iyiye

“Bu sezon bambaşka olacak” ifadesini kullanan Sinan Gümüş, “Kendimi çok güçlü hissediyorum. Fiziğimin de her geçen gün iyiye gittiğini düşünüyorum” diye konuştu. Teknik direktör Fatih Terim ile her şeyin çok güzel olduğunu söyleyen kanat oyuncusu “Önümüzdeki sezon çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum, amacımız taraftarımızı mutlu edip sevindirmek” diye konuştu. Geçen 29 resmî karşılaşmada görev yapan kanat oyuncusu, rakip filelere 9 gol bırakmış, 5 de asist yapmıştı.

Muğdat kampa gidiyor

Galatasaray’ın bu sezon en önce anlaştığı isim olan Muğdat Çelik, resmî anlaşma henüz yapılmasa da İsviçre kampına davet edildi. Teknik heyetin rotasyonda iyi işler yapacağını düşünerek rapor ettiği oyuncuyla bir hafta içerisinde de sözleşmenin yapılması bekleniyor.

Sarayın yeni paşası

Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa’da parlayan Dünya Kupası’nda da sükse yapan Mısırlı hücumcu ile her konuda anlaştı. Kasımpaşa kulübüyle de son prosedürler konuşuluyor. 23 yaşındaki futbolcuyla senelik 2,2 milyon avroya el sıkışıldığı, bonservis için de 5 milyon avro ödeneceği öğrenildi. Trézéguet için Feghouli veya Maicon satılacak.

GOMİS: Burada çok mutluyum

Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edilen Bafétimbi Gomis bu konuya açıklık getirdi. Fransız forvet “Galatasaray’da mutluyum. Şampiyon olmak benim için büyük bir başarıydı, şimdi de Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı bekliyorum. İstanbul’u çok seviyorum ve ailemle de buraya uyum sağladık. Ayrılmak istemiyorum” dedi.