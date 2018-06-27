Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Tüm kulüpleri etkisi altına alan yüksek kur ve büyük kulüplerin UEFA ile yaptıkları anlaşmalar yönetimleri harekete geçirmişti. Bazı kulüpler oyunculardan “indirim” talebinde bulunmuş ve “sabit kur” önerileri getirmişti. Bu dalga Fenerbahçe’yi de etkisi altına aldı. Göreve gelir gelmez karşılaştıkları ekonomik tablonun beklediklerinden daha kötü olduğunu ima eden Ali Koç yönetimi, yerli ve yabancı tüm oyunculara “FEDA” teklifinde bulundu. Kulübün içinde bulunduğu durum ve avrodaki dalgalanmalar anlatılıp Türkiye gerçeği vurgulandı. Ancak gerek yerli gerekse yabancı oyuncular indirime yanaşmadı. Sportif direktör Damien Comolli yarından itibaren görüşmelere başlayacak. Kadroda düşünülmeyenlerden kulüp bulmaları istenirken kalıcı isimlerin de ücretlerinde indirime gitmeleri bir kez daha talep edilecek.



Bir tek Volkan

Takım genelinde bu durum yaşanırken iç transferde fedakâr bir kaptan vardı. Sportif direktör Damien Comolli sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in menajeriyle görüştü. Bir sene daha mukavele önerildi. Sarı lacivertli yönetim geçen sene yıllık 2,5 milyon avroya imza atan tecrübeli futbolcuya yıllık 3 milyon TL’lik bir teklif götürdü. Her defasında sarı-lacivertli takımda futbolu bırakmak istediğini açıklayan Volkan da pazarlık dahi yapmadan öneriyi kabul etti. Demirel yarın sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelecek. Tecrübeli kaleci sezon başı kampının ilk çalışmasına da katılacak.

Joker Locadia

Kanarya’da transfer görüşmeleri devam ediyor. İspanya ve İngiltere’de üs kuran sarı-lacivertliler forvet bölgesine çok yönlü bir isimle temasta. Premier Lig temsilcisi Brighton forması giyen Jürgen Locadia listenin başına alındı. Brighton’da beklentilerin altında kalan forvetin yanı sıra orta alanın sağında ve solunda da görev yapan Hollandalı golcü için teknik direktör Phillip Cocu da onay verdi. Yönetim, oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bir diğer aday ise geçen sezonu Swansea City’de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Chelsea’de olan 20 yaşındaki golcü Thammy Abraham. Bu da kiralık düşünülüyor. A, B planlarının yanı sıra C sıralamasında da Milan forması giyen Andre Silva var. Sarı lacivertliler 22 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.