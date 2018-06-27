Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Almanya maçı canlı skor kaç kaç? ile Güney Kore Almanya maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Dünya Kupasında Güney Kore ile Almanya 3. maçta karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Güney Kore Almanya maçı TRT 1 canlı izle ve Güney Kore Almanya maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları merak ediyor. Meksika, Almanya, İsveç ve Güney Kore'nin yarıştığı F Grubunda Almanya, ilk maçında Meksiya'ya 1-0 mağlup olmuş, İsveç karşısında da 2-1 galip gelerek 3 puanla 2. sırada yer alıyor. Güney Kore ise İsveç'e 1-0, Meksika'ya 2-1 yenilerek 0 puanla son sırada bulunuyor. Tur şansı bulunmayan Güney Kore, güçlü rakibine son maçta şoku yaşatmak istiyor. Almanya ise son 16'ya kalmak için Güney Kore karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Güney Kore Almanya maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru takibi ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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Rekabette Almanya üstünlüğü

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar 3 maç oynandı. Geride kalan müsabakalara bakıldığında, Almanya'nın üstünlüğü görülüyor.

Üç maçta Almanlar 2 kez kazanırken, Güney Kore 1 galibiyet elde etti. Rekabette atılan gol sayılarında ise eşitlik var. İki takım da 5'er kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 1994'te

Güney Kore ile Almanya, tarihlerinde ilk kez ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi.

ABD'nin Dallas Eyaleti'nde oynanan ve ilk yarısını da 3-0 önde tamamladığı mücadeleyi Almanya, 3-2 galip bitirdi.

Yarı final mücadelesi

Rekabetteki ikinci karşılaşma da bir Dünya Kupası'nda gerçekleşti.

Güney Kore'nin, Japonya ile ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda iki ekip yarı finalde karşılaştı.

Almanya, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadeleyi 75. dakikada Michael Ballack'ın attığı golle kazandı ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Güney Kore'nin ilk galibiyeti

İki takım arasında son mücadele ise 14 yıl önce yapıldı. Bu karşılaşma, Güney Kore'nin Almanya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini aldığı maç oldu.

Güney Kore'de oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-1 kazandı.

Güney Kore, 34. maçında

Güney Kore, Almanya karşılaşması ile dünya kupalarındaki 34. maçına çıkacak.

Asya ekibi, oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Güney Kore, kalesinde 70 gol gördü.

Almanya, 109. karşılaşmasında

Son dünya şampiyonu Almanya ise organizasyon tarihinde 109. maçına çıkacak.

19. Dünya Kupası'nı yaşayan Almanlar, bugüne kadar oynadıkları 108 karşılaşmada, 67 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 226 gol attı, 123 gol yedi.



