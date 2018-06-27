Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre Kosta Rika maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası E grubu son maçınad İsviçre, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. İsviçre, kazanırsa diğer sonuçlara bakmadan son 16’nın yolunu tutacak. Beraberlik halinde Brezilya-Sırbistan maçının sonucuna göre hareket durumu netleşecek. Peki, İsviçre Kosta Rika maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İsviçre - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak...

Birer galibiyet

İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oynanan 2 maçta İsviçre ile Kosta Rika 1'er galibiyet elde etti. İsviçre'nin 2 golüne, Kosta Rika 1 golle yanıt verdi.

İki maç da İsviçre'de

Rekabette her iki maç da İsviçre'de oynandı. İki ekip arasındaki ilk maç 2006 yılında Cenevre'de yapıldı. Ev sahibi takım o karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı. İsviçre ile Kosta Rika arasındaki son karşılaşma ise 1 Haziran 2010'da oynandı. Bu kez galip gelen taraf 1-0'lık sonuçla Kosta Rika oldu.

İsviçre 36. maçında

11. Dünya Kupası'nı yaşayan İsviçre ise şampiyonadaki 36. maçını oynayacak. Bugüne kadar 35 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 48 gol atan İsviçre kalesinde ise 61 gole engel olamadı.

Kosta Rika 18. maçında

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'üne katılarak büyük bir başarı elde eden Kosta Rika, şampiyonadaki 18. maçına İsviçre karşısında çıkacak. Kosta Rika geride kalan 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 17 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 26 gol gördü.