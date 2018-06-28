Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın yeni sezondaki en büyük hedefi Avrupa’da başarı... Ancak sarı-kırmızılılar haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen sadece Akhisar’la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışmayı başardı. Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan taraftar, yıldız transferleri hasretle beklerken, bir yandan UEFA kısıtlamaları, bir yandan da piyasanın çok yüksek olması yönetimin işini zorlaştırıyor. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim sık sık bir araya gelip toplantılar gerçekleştiriyor. Cengiz ve ekibi transfer konusunda tedirginleşmeye başlarken, “Kamp başlayacak, biz henüz kadroyu genişletecek hamleler yapamadık” diye strese girince tecrübeli hoca devreye girdi.

SEZON AÇILIYOR

Başarılı teknik adam “Endişelenecek bir durum yok. Her duruma göre planımız var. Bir çaresine bakarız” diyerek sarı-kırmızılı yönetimi rahatlattı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı da en azından temmuz ortasına gelinmeden bazı kilit noktalardaki transferlerin netleşmesini hedefliyor. Yaz döneminde takımdaki havanın en üst düzeyde olması gerektiğine inanan Terim “Yaz kampı ne kadar iyi geçerse ve motivasyon ne kadar yukarıda olursa sezona da o derecede iyi başlanır” fikrinde. Öte yandan son şampiyon Galatasaray takımı bugün sezonu açacak. Futbolcular ve teknik heyet Florya’da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.