Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın başarıları stoperleri Pepe ile Vida’ya gelen yüksek teklifler için yönetim kararını verdi. En yüksek teklifi getirenin satışına onay verilecek. Yeni sezonda kemerleri sıkma politikasına giren ve bütçeyi 80 milyon avrodan 50 milyon avroya düşürme kararı alan yönetim, maliyetleri düşürmek ve ciddi gelir elde etmek adına stoperlerden birini göndermeye hazırlanıyor. Hem Vida’ya hem de Pepe’ye ciddi teklifler var. Dünya Kupası’nda 3’te 3 yaparak ikinci tura yükselen Hırvatistan’ın as stoperi Vida, özellikle İngiliz kulüplerinin ilgisini çekiyor.

15 MİLYON AVROYU BULDU

Hırvat stoper için yönetim kapıyı 18 milyon avrodan açmış durumda. Hırvatistan’ın Dünya Kupası’nda yoluna devam etmesi hâlinde bu rakamın çok daha artması bekleniyor. Portekizli yıldız Pepe için ise Çin Ligi kulüpleri adeta seferber oldu. Menajerler aracılığıyla gelen son teklif 15 milyon avroyu buldu. Pepe’nin Vida’dan yıllık 2 milyon avro daha fazla kazanmasını (5 milyon avro) dikkate alan yönetim, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına Vida’dan daha sıcak bakıyor.

BİRİ KESİN GİDİYOR

Öte yandan taraftarın sevgilisi Quaresma’nın da Beşiktaş’tan ayrılması gündemde. İran maçında Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden birine imzasını atan yıldız oyuncuya gelen tekliflerin de 12 milyon avro civarında olduğu biliniyor. Siyah-beyazlı yönetim üç yıldızdan en az birini kesin gönderecek. Eğer Negredo ve Love da elden çıkarılabilirse Beşiktaş hem golcü transferi, hem de 20 milyon avroyu bulan futbolcu alacakları için kaynak bulmuş olacak. >