Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dünya şampiyonu Almanya üçüncü maçlar öncesi her türlü sürprize açık gruptaki son maçında Güney Kore karşısına ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla çıkmıştı. İlk maçında Meksika’ya boyun eğen Almanya, ikinci maçında İsveç’i son dakika golüyle devirerek gruptan çıkma umutlarını korumuştu. Mesut Özil’i İsveç maçında kulübeye çeken Löw, Güney Kore maçında Türk asıllı yıldız oyuncuya ilk 11’de görev verdi. Maça Almanya baskılı başladı ama tehlikeli ataklar Güney Kore’den geldi. 19’da Jung’un çok sert vuruşunu Neuer elinden sektirdi. Tecrübeli kaleci ikinci hamleyle topu kornere çeldi.25’te ceza sahasına gelen ortada Alman savunmasından seke topa Min-Son çok kötü vurunca Güney Kore bir golden daha oldu.

GÜNEY KORE FENA DAĞITTI

İkinci yarıya Almanya hızlı başladı. 48’de Kimmich’in ortasında Werner kafayı vurdu, Jo parmaklarının ucuyla çıkardı. Almanya Werner’le son vuruşlarda etkili olamazken Thomas Müller, millî formayla ilk maçına çıktığından bu yana ilk defa bir Dünya Kupası karşılaşmasında yedek kulübesinde oturuyordu. Bu arada 51’de İsveç de Meksika karşısında öne geçince ve arka arkaya golleri bulmaya başlayınca Almanya için çanlar çalmaya başlamıştı. Löw hem Müller hem de Gomez’i oyuna alarak gol umudunu artırmaya çalışsa da Güney Kore, uzatma dakikalarında golü buldu. Önce ofsayt kararı veren hakem VAR’a danışıp orta sahayı gösterdi: 1-0. Kaleci Neuer’in de kalesini terk edip gol aradığı son anlarda ise Min Son, Almanya’nı sonunu getirdi: 2-0.