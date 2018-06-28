Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yeni hocası çok mutlu olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin bir ilgisi olduğunu duydum. En önemlisi doğru adımları atabilmekti. PSV’de yapacaklarımı burada da yapabilirim diye düşündüm. Yeni fikirler önüme çıktı. Sayın Comolli’nin ve yeni başkanımın fikirleri ortaya çıktı. Çok başarılı bir dönem geçirdik PSV’de, artık değişim zamanının geldiğine inandım. Fenerbahçe’de çalışmayı çok önemli bir adım olarak gördüm ve bu nedenle PSV’den ayrıldım” açıklamasını yaptı. Futbola bakış açısı ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Cocu, “Futbol felsefemiz geriden oyun kurarak, ne istediğini bilen bir takım olmak. Benim için defansif orta saha sayısı çok önemli değil. Topa sahip olan, sahada çok fazla hareketlilik gösteren bir takım için çalışacağız” cevabını verdi.

İlk ve son temennisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da törende yaptığı konuşmada “Bugün başkan olarak, yönetim kurulu olarak ilk defa bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Umarım ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olur. İnşallah hep beraber Sportif Direktör Damien Comolli liderliğinde Phillip Cocu’nun teknik direktörlüğünde nice başarılara imza atarız. Phillip’e, ailesine, yardımcısına, Türkiye’ye, İstanbul’a ve Fenerbahçe’ye hoş geldiniz diyoruz” dedi. Damien Comolli de Phillip Cocu ile göreve çoktan başladıklarını belirterek, “Phillip ile nasıl bir takım oluşturabiliriz, bunu düşünüyoruz. En önemli noktalar bunlar bizim için. Daha şimdiden Phillip’in çok çok fazla maç izlediğini biliyorum aynı benim gibi. Ben şu ana kadar Fernerbahçe’nin 40 maçını izledim” diye konuştu.

Kocaman rica!

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’la Philip Cocu ile anlaştıktan sonra yaptığı görüşme hakkında ilginç bilgiler verdi. Kocaman’ın, “Ekibimin haklarının korunmasında sizden destek istiyorum” dediğini belirten Koç, Aykut Hoca’nın ekibinin Phillip Cocu ile çalışmaya başlayacağını, Hollandalı teknik adamın da istediği isimlerle yola devam edeceğini söyledi.

Ailesi de geldi

Fenerbahçe’nin yeni hocası Phillip Cocu’nun Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı. Törende ayrıca Phillip Cocu’nun ailesi de yer aldı.

“Kuyt’la görüştüm”

∂ Hollanda dışında ilk kez teknik adamlık tecrübesini yaşayacağını hatırlatan Philip Cocu, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe’de forma giyen Dirk Kuyt ile G.Saray’ın eski futbolcusu Frank de Boer ile görüşerek, Türkiye hakkında bilgi aldığını söyledi.



Kiralıklara hücum

∂ Transferler ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, UEFA’nın finansal kriterleri sebebiyle zorluk yaşadıklarını belirterek, “Kiralık oyuncu modeline daha çok yoğunlaşacağız” dedi. Comolli ise Cocu’nun beğendiği oyuncularla temas hâlinde olduklarını söyledi.