Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Acun Ilıcalı, bu akşam yapılacak olan programın ertelendiğini duyurdu ve Baycın'ın ailesine başlığı diledi.

FENERBAHÇE DE KAHROLDU

Daha önce Fenerbahçe'nin resmi televizyonu olan Fenerbahçe TV'de de çalışan Baycın'la ilgili kulüp, başsağlığı mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir dönem FBTV'de görev yapan, Alper Baycın'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Alper Baycın'a Allah'tan rahmet, başta Baycın Ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."