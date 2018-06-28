Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panama Tunus maçı canlı skor kaç kaç ile Panama Tunus maçı TRT Spor canlı izle linki bu haberde yer alıyor. Dünya Kupasında Panama ile Tunus karşılaşıyor. Futbol severler ise Panama Tunus maçı canlı skor kaç kaç ve Panama Tunus maçı TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. İngiltere, Belçika, Tunus ve Panama'nın yer aldığı G Grubunda 3. ve son maçlar başladı. Turnuvada Belçika ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Panama, İngiltere karşısında da 6-1'lık farklı skorla mağlup olarak grupta 0 puanla son sırada bulunuyor. Tunus da İngiltere'ye 2-1, Belçika'ya 5-2 kaybederek 0 puanla 3. sırada yer alıyor. Bir üst tur şansı bulunmayan her iki takım da turnuvaya galibiyetle veda etmek için ter dökecek. İngiltere Belçika maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Panama - Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mordovia Arena'daki mücadele saat 21.00'de yayınlanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Panama 3. karşılaşmasında

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, organizasyondaki . maçına çıkacak.

Dünya sıralamasında 55. basamakta yer alan Panama, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0, ikinci maçında ise İngiltere'ye 6-1 mağlup olmuştu.

2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Tunus 5. kez Dünya Kupası'nda

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.

Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 14 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Tunus, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.