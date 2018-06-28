Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ligin iddialı ekiplerinden lacivert-beyazlılar, transferde adeta şova kalktı. Beyaz Martılar, iç transferde Adem Koçak, Yaser Yıldız ve Fırat Sezer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıyer, dış transferde ise Sivas Belediyespor’dan Hüseyin Bak, Amedspor’dan Abdullah Topkara, Bandırmaspor’dan Özgür Çelik ve Ali Türkkan’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.