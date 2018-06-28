Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferini bitirmek üzere. Sarı lacivertli kulüp, Mina'nın kiralanması için Katalan kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.

PALMERİAS'TAN TRANSFER ETMİŞTİ

A Spor'un haberine göre ispanyol kulübü Barcelona, Yerry Mina'yı gözden çıkardı. 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz ocak ayında Brezilya'nın Palmeiras takımından transfer etmişti. Mina geçen sezon 6 maçta forma giydi.

YERRY MİNA KİMDİR?

Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekti. Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tuttu.

Topu geriden oyuna sokma konusunda uzun boyuna karşın başarılı olan genç oyuncu, 1.95'lik boyuna karşın hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Risk almayı seven Mina, zaman zaman golle sonuçlanan hataları beraberinde getirebiliyor.

Barcelona, Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen stoper Yerry Mina'yı 11.8 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.