Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Ali Koç, ilk iş olarak Fransız futbol adamı Comolli ile anlaşmıştı. Koç, yeni sportif direktör ile yaptığı görüşmelerin ardından teknik direktörlük koltuğu için Phillip Cocu'da karar kılmıştı.

Dün İstanbul'a gelen Hollandalı teknik adam, bugün oyuncularıyla tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

SALİH DÖNDÜ, VOLKAN YOK



Öte yandan sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'in çalışmada yer almaması dikkat çekti.

Tecrübeli kalecinin geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Diğer taraftan geçtiğimiz sezonu Sion'da kiralık olarak geçiren Salih Uçan takıma geri döndü.

Cocu, Salih'le ilgili kararını yapılacak kampın ardından yönetime bildirecek.