Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid ile olan kontratında flaş bir gelişme ortaya çıktı.

İspanyol haber sitesi OK Diario'nun haberine göre, Portekizli yıldızın kontratındaki serbest kalma ücreti 1 milyar eurodan 120 milyon Euro'ya indirildi.

2 TAKIM HARİÇ

Ocak ayının sonunda etkinliğe girecek bu değişiklik, Barcelona ve PSG ekipleri için geçerli olamayacak, bu takımlar indirilmemiş eski bedeli ödemek zorunda kalacak.

Kiev'deki Şampiyonlar Ligi'nin finalinin öncesinde, Premier League'den üç takım (Manchester City, Arsenal ve Chelsea) ve Serie A'dan (Milan) bir takım Ronaldo'yu almak için menajeri Jorge Mendes ile irtibata geçmiş ve kontratındaki fiyatı aşağı çekmek için ikna etmişti.

Bu gelişme, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin gelecek sezon farklı yönlere doğru gidebileceğini işaret etti.