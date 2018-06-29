Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmişti. O sezonun devre arasında ‘kurtarıcı’ olarak 2,5 milyon avro bedelle Kasımpaşa’dan transfer edilen Ryan Donk da hayal kırıklığından öteye geçememişti. Bir sonraki sezon Real Betis’e kiralanan tecrübeli orta saha oyuncusu 2017 yazında da gönderilmek istenmiş, elden çıkarılmayınca da Igor Tudor tarafından kadronun dışında tutulmuştu. Donk’taki olumsuz algı sadece Igor Tudor’la sınırlı değildi. Transferi gerçekleştiren dönemin yönetimi de kurullarda Hollandalının transferi sebebiyle çok kez eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ancak Donk bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışmayı hiç bırakmadı. Kadro dışı kaldığı günlerde de ekstra çalışmalar yaparak fiziğini, kondisyonunu hep zirvede tuttu. Fatih Terim’in Tudor’un yerine takımın başına geçmesi ise onun için kırılma noktası oldu.



Karşılığını aldı

Fatih Terim gelir gelmez Donk’la görüştü ve planları arasında olduğunu kendisine iletti. Sezonun ilk yarısında hiçbir lig maçında forma giyemeyen 32 yaşındaki futbolcu ikinci devrenin ilk maçında 25 dakika süre aldı. Sivas maçında da formayı kaptı ve ilk 11’e yerleşti. Donk sezonun en kritik maçlarında kilit rollerde olup şampiyonluğa önemli katkı sağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu bu performansın karşılığını da önceki gün aldı. Galatasaray Kulübü Donk’la yeni sözleşme yapacağını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Donk, yeni sezonda da teknik heyetin en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

İş paraya bakar

Galatasaray’ın peşinde olduğu Trézéguet için Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin “Trézéguet bizde mutlu” dese de “Sonunda bu işin cazibesi de para. Yani çok cazip ücretler verildiği takdirde bence tercih edebilir” ifadelerini kullandı.



Birlik beraberlik

Galatasaray, dün sezonu açtı... Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet Florya’da bir araya geldi. Sağlık kontrollerinin gerçekleştiği günde, takımdaki futbolcular hasret giderdi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı sohbette “Çok çalışacağız hazır olun” ifadelerini kullandı.