Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ersan Âdem Gülüm yeniden Beşiktaş formasını giymeye geliyor. Başarılı stoperler Pepe ile Vida için gelen cazip teklifleri değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, iki oyuncunun birden elde tutulması mümkün görülmediği için düğmeye bastı. Stoper açığı oluşacağı için beğenilmeyen ve geçen sezon devre arasında Belçika ekibi Brugge’a kiralanan Mitrovic bile kıymete binmiş durumda. Brugge, Hırvat stoperi ısrarla kadrosuna katmak istemesine rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş, savunma oyuncusuna ihtiyacı olduğu için Mitrovic’in takımda kalmasını istedi. Tosic’in gidişinden sonra Pepe ile Vida’nın da ayrılmasından çekinen tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisi Ersan Âdem Gülüm’ün transfer edilmesini isteyince yönetim harekete geçti ve kısa sürede anlaşma sağlandı.



Müjdeyi verdi

Yapılan görüşmeler oldukça pozitif geçti. Yeniden Beşiktaş’a dönmek için can atan Ersan’ın, “Fedakârlığa hazırım” diyerek yıllık ücret konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman ve ekibinin Ersan’ı kiralık olarak kadroya katmaya karar verdiği öğrenildi. Avustralya’nın Adelaide United takımında kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’tan 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle gittiği Çin ekibi Chine Fortuna ile mukavelesi ocak ayında dolacak. Sözleşmesi sona erdiğinde başka macera aramak istemeyen Ersan Âdem Gülüm’ün, üçüncü defa geldiği Beşiktaş’ta artık kariyerini sonlandırmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı başarılı stoper, sosyal medyadaki profilini de “Beşiktaş Kulübü futbolcusu” olarak değiştirerek transfer müjdesini verdi.