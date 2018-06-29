Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere emin adımlarla ilerliyor. Sportif direktörlüğe dünyaca ünlü Fransız Damien Comolli’yi getiren, teknik direktörlük koltuğuna Hollanda’nın altın çocuğu Phillip Cocu’yu oturtan Ali Koç, şimdi de tribünleri coşturacak bir takım için hamleler yapmaya başladı. Başkan Koç’un Comolli’nin imza töreninde, ekonomik sıkıntılara ve Finansal Fair Play’e dikkat çekip “Kimsenin baskısı altında kalmadan, duygusallığa minimum yer vererek kararlar almaya çalışıyoruz” açıklaması yapması beklentilerin düşmesine neden olmuştu. Ancak, sarı-lacivertliler önce Sporting’le sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Hollandalı golcü Bas Dost’la anlaştı. Asıl bomba ise dün patladı.



İstanbul’a getirdiler

Herkes Phillip Cocu’nun PSV’deki öğrencisi Marco van Ginkel’i beklerken, Fenerbahçe çıtayı çok daha yükseğe çekti ve Arsenal’le sözleşmesi sona eren İngiliz yıldız Jack Wilshere’ı İstanbul’a getirdi. Henüz 26 yaşında olan merkez orta sahayla ilgili operasyon sır gibi gizli tutulmaya çalışılsa da, Wilshere’ın tesisleri gezmesi, sonrasında ise Comolli ve Cocu ile görüşmesi saklanamadı. Sarı-lacivertliler, Bas Dost’un ardından Wilshere’la prensip anlaşması sağladı. İki yıldızın da detayların netleşmesinin ardından imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Finansal Fair Play sebebiyle, bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceği aşikârdı ancak hiç kimse çıtanın bu kadar yükseğe çekilmesini beklemiyordu. Comolli ve ekibinin takıma planladıkların diğer takviyelerin de bu seviyede oyuncular olacağı iddiası sarı-lacivertli camiada coşkuyu körükledi.

Evini bile tuttu

Jack Wilshere henüz imzayı atmadan evini bile tuttu. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan İngiliz yıldız Acarkent’te oturacağı villayı belirledi. Formunu korumak isteyen Wilshere ev işini hallettikten sonra da hemen Coliseum Sport Club’a üye oldu.