Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Güneş'in açıklamalar:

Güney Kore'deyken alt yapıdan çıkardığın iki futbolcu, geçtiğimiz gün Almanya karşısında forma giyiyordu. Bu gurur veriyor. Talisca ve Tosic'e çok teşekkür ediyorum. Hem çok büyük emek verdiler, hem de çok fedakarlık yaptılar. Para da kazandılar. Vida şu anda milli takımda. Temennim Oğuzhan, Tolgay, Gökhan ve Caner de Dünya Kupası'nda olsun. Oyuncularımız hep en üst seviyede olsun.

Gelene gidene bakmak yerine, elimizdekinin kıymetini bilmek gerekir, yönetime de böyle söyledim.Talisca ve Tosic gitti, sık sık değişiklik olduğu için, ne olduğunu da bilemiyorum. Ben gelenlere bakacağım. Herkesle dost olacağız ama kimseden korkmayacağız. Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değiştirirseniz ya yolunuzu ya dostunuzu kaybedersiniz. Geçen seneki futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Taraftarımıza ödememiz gereken bir borcumuz var. Negredo seneye bizimle olmayacak. Dün geldi tesislere. İdmana çıkmana gerek yok dedim"