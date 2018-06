Türkiye Gazetesi

Galatasaray bonservisi elinde olan Ryan Donk ile tekrar el sıkışmıştı. Dün anlaşmanın detayları açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 avro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200 bin avro prime hak kazanacaktır. 2018-2019 sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 avro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin avro prime hak kazanacaktır.”



Nerede finansal yapı?

İki buçuk yıl önce 2.5 milyon avro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan transfer edilen Donk’un yıllık garanti parası 1.5 milyon avro şeklindeydi. Şimdi iki yaş daha alan ve bonservisi elinde olan Donk’un garanti ücretinin yükseltilmesi taraftarın ve camianın tepkisini çekti. Özellikle “Kemer sıkma” politikasıyla yola çıkan, UEFA’nın gözetiminde olan ve her seferinde finansal konulara vurgu yapan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin böyle bir sözleşme gerçekleştirmesi eleştiri aldı.