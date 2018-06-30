Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiasının arzu ettiği takımı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürüten Ali Koç ve ekibi, Hollandalı Bas Dost ve İngiliz Jack Wilshere’la prensip anlaşmasına vardıktan sonra rotayı İtalya’ya çevirdi. Teknik direktör Phillip Cocu’nun 4-3-3 sistemine uygun, hücumcu bir takım oluşturabilmek için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Hırvat Marko Pjaca için Juventus’la masaya oturdu. Sportif Direktör Damien Comolli, 2016’da Dinamo Zagreb’den 23 milyon avroya transfer edilen Hırvat yıldızı kiralamak için Juve’ye teklif sundu. Ancak bir başka İtalyan ekibi Fiorentina da Pjaca’yı kadrosuna katmak için çabaladığı da gelen bilgiler arasında.

Meyer tamam

Sarı-lacivertliler transferin Barcelona ayağını da emin adımlarla yürütüyor. Barça’nın 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Yerry Mina’yı kiralamak konusunda mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, Aleix Vidal ve Andre Gomes ısrarını da sürdürüyor. Orta saha için önceliği Marco van Ginkel’e veren yönetim, Hollandalı yıldızın sakatlığı nedeniyle rotayı Alman Max Meyer’e çevirdi. Bu sezon 28 maça çıktığı Schalke ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Meyer’le prensip anlaşması sağlandı. Öte yandan Van Ginkel transferinden de vazgeçilmiş değil. Dizindeki sakatlık nedeniyle bıçak altına yatacak olan 25 yaşındaki Hollandalıyla ilgili karar ameliyat sonrası netlik kazanacak.

Cezamı ben öderim

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı golcü Bas Dost’tan ilginç teklif geldi. Sporting taraftarlarının saldırısı sonrası Portekiz’den ayrılma kararı alarak sözleşmesini fesheden Hollandalı, dostça bir veda arzusuyla Sporting’e cebinden bedel ödemeyi kabul etti. Bas Dost, Fenerbahçe’ye ise “Bana imza parası verin” diyerek, FIFA’dan gelecek muhtemel cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi.