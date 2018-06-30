Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesi hedefleri ve takımdaki oluşumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birbirinden çarpıcı bilgiler veren Güneş’in en dikkat çekici açıklaması Negredo’yu silmesiydi. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve dün tesislere gelen İspanyol golcüye, “İdmana çıkmana gerek yok” dediğini belirten Şenol Hoca, “Başkana gereğinin yapılmasını söyledim. Negredo’yu kampta istemiyorum. Çocuğa da yazık boşu boşuna oyalanmasın oralarda “ ifadelerini kullandı. Negredo’nun maliyetine dikkati çeken Güneş, “Kulübe külfet. Yedek tuttuğum zaman o da rahatsız olacak. Yedek olsa, ucuz olsa kenarda tutarım” değerlendirmesinde bulundu. Takımın bir diğer golcüsü Vagner Love’a da kapıyı açık bırakan Güneş, “Kulüp bulamazsa durumuna bakacağız. Çok iyi oyuncu ama turmadı bizde ne yapalım” dedi.



Ne babası?

Tolgay Arslan’la da devam etmeyeceklerini belirten Güneş, “Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım dedim. ‘Sen benim babamsın’ dedi. ‘Ne babası’ dedim. Oynattığım zaman ağzını açmıyor, oynatmadığım zaman şikâyet ediyor. Bu yüzden bu konuda Necip 1 numara. Atiba’nın 1 yıl daha kalmasından yanayım” dedi. Ersan Gülüm’ü sol ayaklı stoper olduğu için kendisinin istediğini belirten Şenol Hoca, “Pepe-Vida giderse bir de as stoper istiyorum” açıklamasını yaptı. Aboubakar’ın yüksek maliyeti yüzünden transferinin zor olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı “Aboubakar şu anda istediğim golcü tip. Ben yeri geldiğinde kanatlarda da oynayabilen bir santrfor istiyorum” diyerek yönetime de mesaj gönderdi.

Güneş: maliyeti çok yüksek Burak’ı alamayız

Siyah-beyazlıların teknik patronu, transferde adı dönem dönem gündeme gelen Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ı ekonomik şartlardan dolayı almanın mümkün olmadığını söyleyerek, “Burak’ı geçen sezon istedim ama Trabzonspor da istediği için devreye girmek istemedim. Bize gelse çok iyi olurdu. Şu anda onu almamız mümkün değil. Burak’ın parasını verebilir miyiz? Negredo’yu bu yüzden gönderiyoruz. Yüksek para dengeyi bozuyor” ifadelerini kullandı.

Quaresma kalmalı!

Şenol Güneş, Dünya Kupası’nda piyasasını artıran Ricardo Quaresma’nın yüksek teklif gelmesi halinde dahi satılmasına karşı olduğunu belirterek, “Kaldığında takıma katacakları kazandıracağı paradan çok daha değerli” şeklinde görüş belirtti. Quaresma’nın 36 yaşında olmasına rağmen düşünmeden oynattığı bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, “Çalışmanın ne demek olduğunu gösteriyor. En çok kızdığım adam, en takdir ettiğim adam oldu. Çünkü işini seviyor” dedi.

Avrupa zora girdi

Tecrübeli çalıştırıcı transferde beklenen gelişmelerin yaşanmaması konusunda da sitem etti. Avrupa Ligi ön eleme maçlarına nasıl çıkacaklarını düşündüklerini belirten Şenol Hoca, “Adam yok. İlk maça kadar da böyle gidecek gibi görünüyor. Ne olacağını bilmiyorum. Gelenlere bakacağım. Kimler gidiyor, kimler kalıyor. Kaç kişinin gittiğini yazmaktan yoruldum. Bir takımın stoperi iki kişidir. Çoğu takımın aynıdır. Bizde hep değişiyor” sözleriyle sıkıntısını dile getirdi.