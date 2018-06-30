Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin Fransa maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ve Arjantin Fransa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada yer alıyor. Dünya kupasında Arjantin ile Fransa karşılaşıyor. Futbol severler ise Arjantin Fransa maçı canlı skor kaç kaç ve Arjantin Fransa maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. Dünya kupasında gruplarda oynadığı ilk maçta Avustralya karşısında 2-1, Peru karşısında 1-0 galip gelip Danimarka ile 0-0 berabere kalan Arjantin, C Grubunu lider olarak bitirdi. Arjantin ise İzlanda ile 1-1 berabere kalırken Hırvatistan karşısında 3-0’lık farklı skorla mağlup oldu. Üçüncü maçta ise Nijerya’yı 2-1 yenerek D Grubunu ikinci tamamlayarak Fransa’nın rakibi oldu. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçecek mücadele için her iki takım da bir üst tur şansını zorlayacak. Arjantin Fransa maçının şifresiz canlı anlatımı, anlık skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor..

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ARJANTİN'İN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2’si resmi 9’u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin’in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.

DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇÜNCÜ MAÇ

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Dünya Kupası’ndaki 3. maçlarına çıkacak. Fransa ile Arjantin tarihlerinde ilk kez 1930’da Uruguay’ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada karşılaştı. Arjantin, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. İki ekip Dünya Kupası’nda ikinci kez 48 yıl sonra karşı karşıya geldi. 1978’de Arjantin’de düzenlenen şampiyonadaki maçı da ev sahibi takım 2-1 kazanmayı bildi.

FRANSA 62. MAÇINDA

Rusya’daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası’nı yaşıyor. Fransızlar 1998’de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 62 maçta 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 109 gol atarken, kalesinde ise 72 gol gördü.

ARJANTİN 81. MAÇINDA

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978’de Arjantin’de ve 1986’da Meksika’da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya’da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Dünya Kupası’nda bugüne kadar 80 maça çıkan Arjantin, 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 134 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde 89 gole engel olamadı.