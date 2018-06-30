Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkıyor. Grupta hiçbir iddiası kalmayan İsveç, alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Türkiye ise Ukrayna ve Letonya ile birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi. Peki Türkiye İsveç maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İsveç maçı saat kaçta başlayacak? Tüm bu soruların cevabı turkiyegazetesi.com.tr'de

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye-İsveç maçı 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka NTV'den naklen yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta aynı gün Ukrayna ile Letonya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mücadele edecek.

İSVEÇ'İN İDDİASI BULUNMUYOR

Son maçlar öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Letonya, üçer galibiyet ve sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi. Tek galibiyetini sahasında Türkiye karşısında alan 6 puanlı İsveç'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor.

Seyircisi önündeki maça averajla lider başlayacak Türkiye, üst tur grubuna 4 galibiyetle çıkmanın hesabını yapıyor.

STATÜ

Elemelerde ilk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE'NİN MAÇ SONUÇLARI

Grupta Türkiye'nin geride kalan 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye-Letonya: 85-73

Ukrayna-Türkiye: 60-67

İsveç-Türkiye: 59-58

Letonya-Türkiye: 79-70

Türkiye-Ukrayna: 80-66