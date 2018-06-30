Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uruguay Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, Uruguay ile karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Muslera'lı, Suarez'li Uruguay, öteki tarafta ise Ronaldo'lu, Quaresma'lı, Pepe'li Portekiz. A Grubunda 3'te 3 yaparak lider olarak son 16'ya kaldı. Portekiz ise ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalıp, ikinci maçında Fas'ı 1-0 yenip son maçta ise İran ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Uruguay Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Uruguay - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Soçi’deki Fisht Stadı’nda oynanacak Uruguay-Portekiz karşılaşması saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

MAÇIN 11'LERİ

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreia, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani

Portekiz: Patricio, Pepe, Guerreiro, Fonte, Mario, Silva, Carvalho, Pereira, Silva, Ronaldo, Guedes

Uruguay Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Savunma: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

Portekiz Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting Lizbon)

Savunma: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mário (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş).

Aralarındaki maçlar

İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Uruguay ile Portekiz tarihlerinde ilk kez 26 Haziran 1966’da Portekiz’in başkenti Lizbon’da karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı. Taraflar son olarak 2 Temmuz 1972’de Brezilya’da kozlarını paylaştı. Brezilya Kurtuluş Kupası’ndaki maç 1-1 sona erdi.

Uruguay 55. maçına çıkacak

Dünya Kupası tarihinin en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor. Ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya’da düzenlenen 1950’de iki kez kupayı kazanan Uruguay, toplam 54 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 23’ünde sahadan galibiyetle ayrılan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 kez de sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 85 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Portekiz’in 30. sınavı

Son 5’i üst üste olmak üzere toplamda 7. kez Dünya Kupası’na katılan Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 29 maça çıktı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Avrupa temsilcisi, 48 gol atarken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.