Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini sarı-kırmızılı kulübe verdiğini açıkladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, Nagatomo'nun bonservisi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Japon oyuncunun gelecek sezon da sarı-kırmızı kulübün formasını giyeceği belirtildi.

Japonya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki sol bek Nagatomo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 15 lig maçında oynadı.

Yuto Nagatomo, 8 sezon formasını giydiği Inter'de ise 213 karşılaşmada ağları 13 kez sarsmıştı.