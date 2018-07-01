Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası son 16 turunda Uruguay'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fernando Santos, aldıkları sonucun adil olmadığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak ''Bu sonuç adil değil. Sonuca gitmek için her şeyi yaptık ama olmadı. İkinci yarıda işler iyiydi, daha baskılı oynadık. Golü de attık ancak sonra Uruguay'ın golü geldi. Oyuncularım savaştı ama futbol böyle bir şey. Portekiz ve Portekizliler için üzücü bir akşam oldu'' ifadelerini kullandı.

Ronaldo hakkında da konuşan Santos, ''Cristiano Ronaldo'nun hala Portekiz futboluna vereceği çok şey var. Eylül ayında yeni bir turnuva başlıyor ve umarım Cristiano da bizimle birlikte olur'' dedi.