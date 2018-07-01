Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray bir süre önce Yuto Nagatomo transferini bitirmişti. Dün de resmî açıklama yapıldı ve detaylar da aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Japon sol bekin bonservisi için Inter kulübüne 2,5 milyon avro ödediği belirtilirken açıklamada “Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere iki sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarını çok mutlu eden bu transfer taraftarları da çok sevindirdi.



Inter’den veda mesajı

Kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi hâline gelen 31 yaşındaki futbolcu, 15 Süper Lig maçında forma giyip 3 asist yaparak şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Öte yandan İtalyan Inter kulübü de Yuto Nagatomo ile yolların ayrıldığını duyururken “Nagatomo’ya bizimle geçirdiği 8 sezon için teşekkür ederiz ve yeni takımında başarılar dileriz” şeklinde veda mesajı yayınladı. Ayrıca Galatasaray’ın resmî twitter hesabından da “Birlikte nice şampiyonluklara en sevdiğimiz Japon” mesajı atıldı.

Akbaba için yeni teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ısrarla istediği Emre Akbaba transferi için sunulacak rakam netleşti. Sarı kırmızılıların, 26 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor’a takas olarak bir oyuncu artı 3 milyon avro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor. Takasta kullanılacak isimler ise Ahmet Çalık ya da Tolga Ciğerci.

Musa’dan vazgeçilmiyor

Galatasaray, transfer gündemindeki Ahmet Musa için Leicester City yönetimine “Musa’dan vazgeçmedik” mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılı yönetim, listesinin ilk sırasındaki oyuncu için İngiliz ekibi ile bu hafta içinde görüşüp, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunacak.



Tolga kulüp arıyor

Geçtiğimiz sezon ayağındaki ağrıları öne sürerek antrenmanlara katılmayan Tolga Ciğerci gözden düşmüştü. Bu olayı unutmayan Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi Tolga’yı yeni sezon planına dâhil etmedi. Almanya’da kulüp bakan Ciğerci, eğer bir takımla anlaşma sağlayamazsa takasta kullanılacak.

YOL UZUN!

Terim, sezon öncesi ilk konuşmasını yaptı. Tecrübeli teknik adam takıma “Hedefler belli. Üç kulvarda savaşacağız. Avrupa’da en büyük kupadayız. Burası G.Saray. Evet, problemimiz çok. Paramız az. İmkânımız kısıtlı. Ama ‘eksiğimiz çok’ diye teslim olacak değiliz. Sizin de öyle adamlar olmadığınızı biliyorum” sözleriyle yeni sezona “Hazır olun” mesajı verdi. Bu arada İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçında rakip belli oldu. Cimbom 18 Temmuz Çarşamba günü 19.00’da PSV ile karşılaşacak.