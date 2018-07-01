Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Dünya Kupası’nda oynadıkları futbolla grup aşamasının çok eleştirilen iki takımı Fransa ile Arjantin’in buluşmasında gülen taraf 4-3’lük skorla Avrupa temsilcisi oldu. Grupta oynadığı üç maçta da yenilmemesine rağmen oynadığı futbolla kimseyi tatmin edemeyen Didier Deschamps’ın takımını çeyrek finale taşıyan goller Griezmann, Pavard ve Mbappe’den (2) geldi. Gruptan Nijerya’ya son dakikalarda attığı golle çıkan ve Hırvatistan maçı sonrası teknik direktörü Jorge Sampaoli’nin takım üzerinde bir etkisinin kalmadığı iddia edilen Tangocular ise bu sonuçla turnuvaya veda etti.



Heyecan fırtınası

Maçta gol perdesi 13. dakikada açıldı. Mbappe kendi yarı sahasının ortasından kaptığı topu yaklaşık 60 metre sürdü ve ceza sahası içerisinde Rojo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Griezmann takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra topu tamamen Arjantin’e bırakan Fransa tüm hatlarıyla kapanıp, kontra atak futbolunu tercih etti. Maça dengeyi getiren gol ise 41’de Di Maria’nın ceza sahası dışından çektiği müthiş füzeyle geldi: 1-1. Rüzgârı arkasına alan Arjantin ikinci yarıya da iyi başladı. Messi’nin kaleye gönderdiği şut takım arkadaşı Mercado’ya çarpınca kaleci Lloris bir kez daha çaresiz kaldı: 2-1.



Son söz Agüero’dan

Golden sonra çabuk toparlanan Fransa, eşitlik sayısını 57’de buldu. Beklerini atağa çıkaran Fransa’da sol bek Hernandez ortaladı, sağ bek Pavard ceza sahası dışından turnuvanın belki de en güzel golüne imza attı: 2-2. 64’te günün etkili ismi Hernandez sol kanattan bir kez daha ortaladı, seken topu önünde bulan Mbappe takımını öne geçirdi: 3-2. Skorda geriye düşünce oyundan da düşen Arjantin savunmasında açık vermeye devam ederken, Mbappe 68’de takımını rahatlattı. Giroud’un tek topunu iyi değerlendiren genç yıldız düzgün bir vuruşla maçın skoru 4-2’ye getirdi. Agüero’nun 90+3’teki golü ise Arjantin’e yetmedi.

TARİHİ ELENİŞ

Katıldığı son 13 Dünya Kupası’nın 12’sinde gruptan çıkmayı başaran Arjantin, sadece 2002’de turnuvaya erken veda etmişti. Dünya Kupası kazanan 8 takımdan biri olan Arjantin’in teknik direktörü Jorge Sampoili’nin görevinden istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

O NASIL BİR DEPAR?

Arjantin galibiyetinin kahramanlarından Mbappe’nin deparı maça damga vurdu. 11. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götüren 19 yaşındaki yıldız sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Maçtan sonra konuşan Mbappe, “‘Pele’den sonra Dünya Kupası eleme maçında 1 maçta 2 gol atan en genç oyuncu olduğum için mutluyum. Dünya Kupası’ndan daha güzel bir yer yok’’ sözlerini kullandı.