Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Teknik direktör Şenol Güneş açık açık Negredo’yla konuştuğunu ve kadroda düşünmediği oyuncusunun idmana çıkmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Yönetimin de satış listesine koyup kulüp aradığı İspanyol forvete Amerika’dan alıcı çıktı. Major Ligi ekiplerinden Kansas City, Negredo’yu transfer listesine aldı. Beşiktaş’ta istenilen verimi gösteremeyen İspanyol oyuncu da Amerika macerasına sıcak baktı. Eğer oyuncu ile kulüp anlaşırsa Beşiktaş Kulübü fazla zorluk çıkarmadan transfere onay verecek. Çünkü Negredo’nun yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin avro.



Orman’a güven tam

Bu arada elde kalan isimlerden Boyko giderken gözler diğer isimlere çevrildi. Güneş’in gönderilmesine sıcak baktığı Lens, Mitrovic ve Wagner Love için teklifler değerlendirilecek. Camianın transfer sürecindeki en büyük güvencesi ise son dönemlerde çok önemli işlere imza atan başkan Fikret Orman’ın başarısı. Orman son iki sezonda olduğu gibi yeni sezon öncesinde de taraftarın sabırlı olmasını istiyor. Sonuna kadar transfer hareketliliğinin olabileceğini belirten Orman “Kimse endişelenmesin ve merak etmesin; Beşiktaş’a yakışan ve ihtiyacı olan oyuncular alınacaktır” mesajını veriyor.

Babel için 9 milyon €

Beşiktaş’ın kanca atılan yıldızlarına Ryan Babel de eklendi. Vida, Pepe ve Quaresma için cazip teklifler alan siyah-beyazlılarda, Babel’e de Brezilya ekiplerinden Flamengo talip oldu. Holandalı oyuncu için 4 milyonu peşin, 2 milyonu taksitle olmak üzere 6 milyon avroluk teklif yapan Flamengo’ya yönetim olumsuz cevap verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Brezilya basınında çıkan haberlerde Flamengo’nun teklifini 9 milyon avroya çıkaracağı iddia edildi.