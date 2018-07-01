Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarları coşturacak bir takım kurmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Arsenal’le yollarını ayıran İngiliz yıldız Jack Wilshere’la anlaşan sarı-lacivertliler de şimdi öncelik golcüde. Taraftar saldırısı nedeniyle Sporting’le sözleşmesini fesheden Bas Dost’la anlaşan Fenerbahçe Yönetimi, FIFA’yla sorun yaşamamak için bu konuda adımlarını temkinli atıyor. Hollandalı golcünün “Muhtemel bir cezayı ben öderim” sözüne rağmen Sporting cephesinden çıkacak kararı bekliyor. Portekiz ekibi ve FIFA’nın tavrına göre bu transferi nihayete erdirecek olan sarı-lacivertlilerin diğer golcü adayı ise Barcelona’dan Paco Alcacer.



Barça dünden razı

Katalan devinin uzun süredir peşinde koştuğu Fransız yıldız Antonie Griezmann’ın Atletico Madrid’le sözleşme uzatması sonucu, Alcacer de Barça’da kalma kararı almıştı. Ancak Barça teknik heyeti, Nou Camp’ta kendini göstermek isteyen 24 yaşındaki golcüyle aynı fikirde değil. Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde’nin yeni sezon planlamasında düşünmediği Alcacer’i kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe de, eski takımı Valencia ve Monaco’nun da peşinde koştuğu golcüyü kiralamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kiralama bedeli ödemek istemeyen ancak oyuncunun 4 milyon avroluk maaşını üslenmeyi kabul eden Fenerbahçe’nin teklifi Barça’ya cazip gelse de, henüz Alcacer ikna olmuş değil.

Metehan atağı

Forvete dünya markası transfer etmek için çabalayan Fenerbahçe aynı zamanda bir de genç ismin peşinde. Sarı-lacivertliler, PSG altyapısından yetişen 19 yaşındaki Metehan Güçlü için Fransızlarla masaya oturdu.