Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Bola gazetesinin haberine göre Porto, Kamerunlu oyuncuyu bu transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.



Şu ana kadar Dalot, Ricardo Pereira, Boly ve Suk transferlerinden 58 milyon Euro bonservis geliri elde eden Portekiz ekibinin transfer sezonunun sonuna kadar 100 milyon euroya ulaşmayı hedeflediği ve bunun için de Aboubakar’ı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Porto, Aboubakar’la olan sözleşmeyi 12 Ekim 2017’de 2021’e kadar uzatmıştı. Sözleşmesine ise 50 milyon euroya serbest kalır maddesi konmuştu. Porto, yıldız oyuncunun bonservisinden en az 25 milyon Euro gelir hedefliyor.



Şu ana kadar talip olan kulüpler Marsilya, Tianjin Quanjian ve Beşiktaş. Ancak Beşiktaş’ın kiralama isteği kulüp tarafından reddedildi. (Ajansspor)