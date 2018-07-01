Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Gençleştirilmiş kadrosuyla Milletler Ligi’nde büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları gümüş madalyanın sahibi oldu.