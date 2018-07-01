Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı.

Teknik direktörü Şenol Güneş'in İspanyol santrfor Alvaro Negredo'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi.

Siyah-beyazlı ekipte geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014-2015'te Demba Ba, 2015-2016'da Mario Gomez, 2016-2017'de Vincent Aboubakar ve 2017-2018'de Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Demba Ba, Beşiktaş'tan Çin'e gitti

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda Senegalli Demba Ba forma giydi.

İngiltere'nin Chelsea ekibinden 6 milyon avro bedelle transfer edilen Demba Ba, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından 13 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Çin'in Şanghay Shenhua takımına dahil oldu.

Senegalli oyuncu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta bir kez daha şansını denedi ancak bu sefer beklentilerin uzağında kaldı.

2015-2016'da Mario Gomez oynadı

Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016'da Mario Gomez sahne aldı.

İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Alman oyuncu, söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta gol krallığı başarısı yaşadı. Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından ülkesinin Wolfsburg takımına geçti.

Bir başka geçici transfer Aboubakar

Beşiktaş'ın kısa süreli transferlerinden biri de Vincent Aboubakar oldu.

Kamerunlu oyuncu 2016-2017'de Porto'dan kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe gelirken, attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi.

Negredo da yolcu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo da gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak.

Siyah-beyazlı takıma geçen sezonun başında gelen Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.