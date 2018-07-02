Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Grup aşamasında 3'te 3 yapan Uruguay son 16'ya yükselmişti. Grup aşamalarında kalesinde gol görmeyen Uruguay'da en büyük pay sahibi Fernando Muslera'ydı. Dün son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşı karşıya gelen Uruguay 4. galibiyetini alarak Çeyrek Final'e yükseldi. Uruguay'ın Dünya Kupası'nı kazandığı 1950'den beri ilk kez 4 maç üst üste kazandı. Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi olan Muslera'ya bir tebrik de Volkan Demirel'den geldi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Volkan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Muslera'yı tebrik etti. Tecrübeli kaleci "Tebrikler kardeşim" anlamına gelen "Congratulations Bro" ifadelerini kullandı.

CEVAP VERDİ

Fernando Muslera da Volkan'ın paylaşımı sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Teşekkürler abi" ifadelerini kullandı.