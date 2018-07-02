Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Kupanın favorilerinden İspanya ev sahibi Rusya’ya penaltılarda yenilerek evine döndü. Hem de maç boyunca oyunu rakip yarı alanda oynamasına ve pas rekoru kırmasına rağmen. İspanyollar oyunu rakip yarı alana yıkarak başlamıştı maça. Baskı golü de erken getirdi. Ramos’u tutmaya çalışan Ignashevich’in ayağına çarpan top Rusya ağlarına gidince 12. dakikada İspanya 1-0 öne geçti. Golden sonra da maça iyice ağırlığını koydu İspanyollar. Topla oynama oranı yüzde 75’e 25’e kadar çıktı. Hierro’nun öğrencilerinin rahat bir karşılaşma çıkarması beklenirken Rusya’nın golü geldi. Pique ceza sahası içinde topa elle müdahale edince 42. dakikada kazanılan penaltıyı Dzyuba gole çevirdi ve skor eştlendi: 1-1.



Rus direnişi

İkinci yarıda Rusya tamamen kendi yarı sahasına kapandı. İspanya kalabalık savunmanın arasında boşluk bulmakta çok zorlanıyordu. Ev sahibi ekip 65. dakikaya kadar üç oyuncu değiştirme hakkını da kullanırken, İspanya ilk değişkliğini 67’de yaptı. Silva’nın yerine oyuna giren Iniesta da oyuna biraz daha hareketlilik getirdi. Oyun neredeyse sadece Rusya ceza sahası çevresinde geçiyordu. Son 10 dakikada Rusya kendi yarı sahasından bile çıkamamasına rağmen maç uzatmalara gitti. İlk 15 dakikalık dilimde pozisyon yaşanmazken, ikinci bölümde Isco’nun şutunda Akınfeev mutlak gole izin vermedi. Uzatmalarda da skor değişmeyince maç penaltılara kaldı. Bütün kozlarını penaltılara saklayan Rusya amacına ulaştı ve beyaz noktadan yapılan vuruşlarda rakibine 4-3’lük üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.