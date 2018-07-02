Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu beklenen başarıların anahtarının hız olduğunu söyledi. Modern futbolda zafere giden yolun süratten geçtiğini vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, oyuncularına, “Hızı artırın” talimatı verdi. Saha içinde maksimum tempoda bir takım istediğini vurgulayan Cocu “Topun hızını artırmalıyız. Ama bu tek başına yeterli bir eylem değil. Takımın hızını da yukarı çekmemiz şart. Sürekli aksiyon hâlinde olmamız, pas opsiyonlarını çoğaltmamız gerekiyor. Her şeyden önemlisi düşünce yapımızı hızlandırmak. Bir sonraki hamleyi, hatta daha fazlarını düşünerek oynamayı öğreneceğiz” ifadelerini kullandı. Hollandalı hocanın özellikle üzerinde durduğu bir diğer konu ise takım oyunu oldu.



Önce takım olacağız

Futbolun kolektif bir spor olduğunun altını çizen Phillip Cocu “Bireysel yetenekler değerlidir. Ancak başarı takım olunca gelir” derken, “Saha içi organizasyonlarını uyum içinde yapmak zorundayız” ikazında bulundu. Takım toplantılarının dışında bire bir görüşmeler de yapan Hollandalı, oyuncularına hem istediklerini anlatıyor hem de onlara eksiklerini gösteriyor. Her bir isimle özel olarak ilgilenen Cocu, oyuncularına geliştirmesi gereken yönlerini gösteriyor. Hücum futbolu oynatmasıyla tanınan genç çalıştırıcı, savunmadan da taviz vermiyor. Futbolun bir bütün olduğunu hatırlatan Cocu, iki yönlü oynayan süratli bir takım ortaya çıkarmak istediğini belirtirken, disiplinden taviz vermeyeceğinin de altını çiziyor.

Kaptanda işlem tamam

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve başkan Ali Koç’un kalmasını istediği kaptan Volkan Demirel’le yeniden anlaştı. 37 yaşındaki tecrübeli eldivenle yapılan görüşmeler sorunsuz tamamlandı. Sportif direktör Damien Comolli ile bugün son bir defa daha bir araya gelecek olan Volkan imzayı atıp idmana çıkacak.

Bas Dost geliyor

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı golcü Bas Dost, hafta içi İstanbul’da olacak. Menajeri ile birlikte İstanbul’a davet edilen 29 yaşındaki yıldızın, Wilshere gibi özel uçakla gelecek. Tesisleri gezecek olan Bas Dost’un imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Barcelona’nın Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Newcastle’ın Belçikalı kalecisi, Matz Sels, Juventus’un Hırvat sol açığı Marco Pjaca için de temaslar devam ediyor. Yönetimin, bu 3 oyuncu için de mutlu sona yakın olduğu belirtiliyor.