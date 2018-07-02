Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Meksika maçı canlı skor kaç kaç ve Brezilya Meksika maçı TRT 1 şifresiz canlı anlatım izle gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Dünya Kupasında Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Brezilya Meksika maçı TRT 1 canlı izle ve Brezilya Meksika maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. İsviçre, Sırbistan, Kosra Rika ile yarışan Brezilya, 3 maçın ikisini kazanarak bir maçı da berabere bitirdi ve E Grubunu lider olarak tamamladı. Meksika ise İsveç, Güney Kore ve Almanya ile F Grubunda mücadele ederek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubu ikinci sırada bitirdi. Çeyrek finale kalmak isteyen Brezilya, Meksika karşısında gol veya goller bularak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Brezilya karısında fazla şans tanınmayan Meksika ise güçlü rakibine şoku yaşatmak istiyor. Brezilya Meksika maçı canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Brezilya-Meksika maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Brezilya, Meksika ile karşılaşacak. Bugün TSİ 17.00'de Samara Arena'da oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Brezilya-Meksika maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

Brezilya'da son durum

Tite yönetimindeki Brezilya, E Grubu'nda İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika ile mücadele etti. Açılış maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Sambacılar, ikinci maçta ise Kosta Rika'yı 2-0 yendi. Son maçta Sırbistan ile karşılaşan Güney Amerika ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçların ardından 7 puan toplayan Brezilya grubu lider tamamladı. Rakip kaleye 5 gol atan Sambacılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Meksika'da son durum

Juan Carlos Onetti yönetimindeki Meksika F Grubu'nda Almanya, İsveç ve Güney Kore ile mücadele etti. İlk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 yenen takım, ikinci maçında ise Güney Kore'yi 2-1 yendi. Meksika son maçında İsveç'e 3-0 yenilerek liderliği rakibine kaptırsa da grubu 6 puanla 2. sırada tamamladı. Meksika grup etabında 3 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.