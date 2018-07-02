Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Japonya maçı canlı skor kaç kaç ve Belçika Japonya maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki burada bulunuyor. 2018 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 2-0'lık skorla geçen Brezilya, adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika-Japonya maçının galibi çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi olacak. Çeyrek finale çıkmak isteyen iki ekibin karşılaşması kaç kaç bitecek? Futbol severler Belçika Japonya maçı canlı skor kaç kaç ve İspanya Rusya maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BELÇİKA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya tarihlerindeki 6. maça çıkacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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REKABETTE JAPONYA ÖNDE

Belçika ile Japonya bugüne kadar biri resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 5 maçta Japonya 2 galibiyet alırken, Belçika 1 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sona erdi. Japonya'nın attığı 9 gole, Belçika 5 golle karşılık verdi.

BELÇİKA 45. MAÇINDA

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 45. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 44 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 61 gol atan Belçika, kalesinde ise 68 gole engel olamadı.

JAPONYA 21. SINAVINA ÇIKIYOR

6. Dünya Kupası'nı yaşayan Japonya ise şampiyona tarihindeki 21. maçına çıkıyor. Asya ekibi, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 26 gol gördü. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayan Asya ekibi bu turnuvayla 3. kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı. Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.