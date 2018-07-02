Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maddi anlamda oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray, basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti'nin istifasıyla sarsıldı. Geçtiğimiz sezon ortasında deneyimli başantrenör Oktay Mahmuti ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Mahmuti, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.

ALACAKLARI NEDENİYLE İHTARNAME ÇEKMİŞTİ

Önümüzdeki sezon için ciddi bir bütçe kısıntısına gitmeyi planlayan Galatasaray Odeabank’ta Oktay Mahmuti’nin istediği transferlerin yapılamaması ve tecrübeli hocanın yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları ayrılığın zeminini hazırladı.

Göreve geldiği günden bu yana yalnızca bir maaş alan ve alacakları nedeniyle mayıs ayında kulübe ihtarname çeken Oktay Mahmuti, sözleşmesini fesih hakkı kazanmıştı. Bugün sözleşme feshini kulübe gönderen Mahmuti, gelecek sezon dahil olmak üzere kontratındaki geri kalan miktarı da alacak. Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar yalnızca Gaziantep Basketbol’dan Erol Can Çinko’yu kadrosuna katmıştı.