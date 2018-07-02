Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık yaşandı. Galatasaray, Luis Cavanda'nın 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e transfer olduğunu açıkladı.

2.4 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır."

Cavanda, geride kalan sezonu kiralık olarak Standard Liege'de geçirmişti.