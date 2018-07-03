Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sarı-kırmızılı camianın önemli gündem maddelerinden birisi Kasımpaşa’nın ve Mısır’ın yükselen değeri Trezeguet’ti. Kasımpaşa’nın satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldığı kanat oyuncusunun adı ciddi şekilde Galatasaray ile anılıyordu. Hatta anlaşmanın bile sağlandığı yazıldı çizildi ama resmi ağızdan bilgilendirme geldi. Galatasaray’da 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Trezeguet’in transfer gündemlerinde bulunmadığını açıkladı. Taraftarın da alınmasını çok istediği yıldız oyuncunun maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle geri adım atıldığı öğrenildi. Kasımpaşa Kulübü, oyuncusu için 5 milyon avro bonservis bedeli talep etmişti. Olayın perde arkasında ise İtalyan ekibi Parma’dan teklif alan Trezeguet’in Salah gibi İtalya’da parlayıp İngiltere veya İspanya’ya gitmek adına çizmeyi istediği öğrenildi. Bu arada geçelim bir başka transfer iddiasına... İtalyanlara göre, sarı-kırmızılı kulüp Fatih Terim’in 8 numara için düşündüğü İsmail Bennacer konusunda Empoli ile pazarlık masasında.