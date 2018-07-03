Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uuç

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine ilk olarak Fenerbahçe’deki günlerini değerlendirerek başlayan Hollandalı çalıştırıcı, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Son derece pozitif duygular içerisindeyim. Antrenmanlarımız da başladığı için son derece memnunum” dedi. Taraftarın istediği futbolu sahaya yansıtma adına çalıştıklarını söyleyen Cocu, “Sahaya çıktığımız her maçta şunu göstermeliyiz: Biz bu takımı temsil ediyor olmaktan, bu formayı giyiyor olmaktan gurur duyuyor olmalıyız. Bir aile ortamı oluşturmalıyız. Olumlu davranışlar içerisinde olmalıyız ve pozitif düşünerek bu inancımızı korumalıyız. Bir şeyi başarmanın yolu, öncelikle ona inanmaktan geçiyor. Gerçekten yürekten inanırsak o zaman şansımızın çok büyük olduğuna inanırım” diye konuştu.



Topsuz oyuna dikkat

Oyun felsefesi hakkında da görüşlerini dile getiren Cocu, “Temel prensibim; oyun kuran, oyunu domine eden bir takım şeklinde olacak. Hücumdayken her zaman üreten olmaya gayret göstereceğiz. Bu nedenle kanat ve forvet oyuncularımız top bizdeyken yeteneklerini gösterebilme adına bir serbestliğe sahip olacaklar. Ama topsuz oyunda da disipline kesinlikle ihtiyacımız var. Yoksa rakiplerimiz çok canımızı yakar ve kontra ataklardan başımıza iş açabiliriz. Dediğim gibi yumuşak bir futbol oynamamalıyız. O dengeyi iyi bir şekilde sağlamalıyız” şeklinde konuştu.