Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Cyle Larin... Beşiktaş’ın geçen sezonun devre arasında yatırım amaçlı aldığı Kanadalı genç forvet. Alvaro Negredo’nun düşünülmediği, teklif gelmesi hâlinde Wagner Love’un satılacağı Kara Kartal’da şu anki tabloya göre 1 numaralı forvet adayı... Larin Slovakya kampında basının karşısındaydı. İşte genç golcüden öne çıkanlar:

İlk geldiğimde hazır değildim. Fiziksel olarak da istenilen seviyeye ulaşmamıştım. Hoca doğru zamanda beni kullanmak için bir plan yaptı. Belki oynayabilirdim ama hocanın kararı bu ve ben de saygı duydum. Sezon öncesi hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Çalışmalara başlamak için çok istekliydim ve an itibarıyla da her şey güzel. Ülkeme gittiğim zaman orada da çalışmalara devam ettim. Hem saha hem de salon çalışmaları yaptım. İstanbul’a da erken döndüm ve çalışmalar yaptım. İyi bir ritim tutturdum.



Süreklilik istiyorum

Şut alışkanlığı kazanmak için ekstra çalışıyorum ve bu her gün devam edecek. Yeni sezonda daha güçlü olmam gerek. Takımla birlikte ilk 11’de sahaya çıkmak istiyorum. Mümkünse bunu her maç yapma amacındayım. Bunu zorlamak ve sahada kaldığım her dakikanın hakkını vererek sahada iyi bir performans sergilemek istiyorum. Her şey güzel olacak. Vuruş kalitemi düzeltmem anlamında hocamın bana yardımı ve uyarıları var.İki ayağımla da etkili daha iyi şut çekmem gerekiyor. Şu anda öncelikli hedefim ilk 11’e girerek takımımızın devamlı santrforu olabilmek. MLS’de merkez santrfor olarak görev yapıyordum. Arkamda bir arkadaşım bulunuyordu ama buna alışabilirim. Burada önemli olan topla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir mesele çıkacağını düşünmüyorum.

ÖZEL DERS

Slovakya’nın Samorin bölgesinde kamp yapan Beşiktaş’ın dünkü idmanında özel ders vardı. Teknik direktör Şenol Güneş, normal kalenin köşelerine iki küçük kale yerleştirip Larin ve Orkan Çınar’a çeşitli vuruş tekniklerini gösterdi. Diğer oyuncular ise 4 ayrı gruba ayrılarak çeşitli ebatlarda olan kalelerde taktik çift kale maçlar yaptı. Dar alanda prese dayalı ve tek pas ağırlıklı oyunlar oynandı.

“Pepe büyük şans”

19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı’nda forma giyen Beşiktaşlı stoper Alpay Çelebi, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Pepe ile aynı takımda olmanın kendisi için şans olduğunu söyledi. Çelebi, Pepe’nin idmanlarda kendisini çalıştırdığını ve tecrübelerini aktardığını söyledi.



Sedat Balıkesir’de

Beşiktaş’ta profesyonel olan 22 yaşındaki Sedat Şahintürk Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor ile yeniden anlaştı. Geçen sezon 28 maçta 7 gol kaydeden Sedat “Balıkesirspor’da aile gibiyiz. İnşallah bu sezon Süper Lig hedefimize ulaşırız” diye konuştu.