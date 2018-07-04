Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar Muğdat Çelik’i transfer eden , Ryan Donk ile Yuto Nagatomo ile de tekrar el sıkışan sarı-kırmızılılarda hedefler bitmedi. Teknik direktör Fatih Terim mutlaka hızlı forvet, çift yönlü orta saha ve stoper transferlerinin de gerçekleşmesini talep ederken yetkililer Ndiaye ve Ahmed Musa’nın işini bitirmek, Denayer için de ilişkileri sıcak tutmak için İngiltere’ye çıkarma yaptı. Ndiaye’nin çift yönlü orta saha olarak en doğru tercih olacağını fikrine varılırken, A. Musa da Terim’in olmazsa olmazı...

İdeal kadro yapısı

Galatasaray yönetimi, Ahmet Musa ile Ndiaye’nin transferlerini hafta sonuna kadar bitirmeyi hedeflerken, kampın da belli bir bölümünde bu futbolcuların yer alması isteniyor. İki isim alınırsa takımdaki Afrikalı futbolcu sayısı 5’e çıkacak. 11’inde mini bir Afrika karması oluşturacak sarı-kırmızılılar atletik bir kimliğe bürünecek. Terim’in ideali olan hem hücumda hem de savunmada hızlı oyun anlayışı bu kadro yapısıyla mümkün gözüküyor. Terim ve kurmayları kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürürken, scout ekibi de oyuncu tarama çalışmalarına devam ediyor.

Cavanda rahatlattı

UEFA yaptırımları neticesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan Galatasaray, Nagatomo’nun bonservisine 2,5 milyon avro ödemişti. Akabinde Luis Cavanda da 2,4 milyon avroya satıldı. Bu transferin gerçekleşmesi yönetimi rahatlatırken, şimdi acil olarak Tolga Ciğerci’nin satışı hedefleniyor.

Fernando’ya yakın ilgi

Galatasaray’da önceki gün çalışmalara katılan Fernando Reges ile teknik heyet yakından ilgilendi. Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynayan, Brezilyalı sağlık kontrolünden geçerken, teknik direktör Fatih Terim de, geçmiş sakatlıklarıyla ilgili herhangi bir sorununun olup olmadığını sordu. Fernando da çok iyi olduğunu söyledi.