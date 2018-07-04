Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezona tribünleri coşturacak, şampiyonluk hasreti giderecek bir kadroyla girmekte olan Fenerbahçe Yönetimi, transfer operasyonunu dört bir koldan sürdürürken, öncelik golcülere verilmiş durumda. Janssen’in kiralık sözleşmesinin bitmesi, Fernandao’nun da satılmasıyla elinde sadece Soldado kalan sarı-lacivertliler en az iki golcü almak için temaslarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Phillip Cocu’nun 3 golcü ısrarı da bu çabada etkin olurken, Hollandalı Bas Dost’un işi imzaya kaldı. İtalyan medyası 29 yaşındaki Hollandalı’nın Fenerbahçe’yla anlaştığını yazdı. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da olması beklenen Bas Dost’a imza parası ve yıllık ücretle toplam 15 milyon avro ödeneceği belirtildi.



Sol bek için Rogerio

Bu gelişmenin ardından gözler İskoçya’ya uçan Sportif Direktör Damien Comolli’ye çevrildi. Comolli, Glasgow Rangers’ın 22 yaşındaki Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos için temaslara başladı. Geçen sezon Rangers formasıyla 43 maça çıkıp 18 gol kaydeden Morelos, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. Ancak teknik direktör Steven Gerrard 2021’ye kadar sözleşmesi olan golcüyü bırakmak istemiyor. Öte yandan Comolli, sol bek için de bonservisi Juventus’ta olan Brezilyalı Rogerio için girişimlerde bulunuyor. Geçen sezonu Sassuolo’da kiralık geçiren 20 yaşındaki sambacıyı kiralık olarak Fenerbahçe’ye getirmeye çalışan Comolli, İtalyanlarla pazarlıkları sürdürüyor. Rogerio’nun da Şampiyonlar Ligi heyecanı için Fenerbahçe’ye gelmek istediği belirtiliyor.

Wilshere’ın forması Özil’in

Fenerbahçe’ye gelmesi beklenen Jack Wilshere’in Arsenal’de giydiği 10 numaralı forması Mesut Özil’e verildi. Arsenal Kulübü tarafından paylaşılan görsel, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı. Mesut böylece Alman Millî Takımı’ndan sonra kulübünde de 10 numaranın sahibi oldu.

Tek eksik Dirar

Fenerbahçe’de izinleri sona eren Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Roman Neustädter ve Carlos Kameni dün takıma katıldı. Oyuncular sağlık kontrolünden sonra tesislere geçti. Teknik direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanışan futbolcular daha sonra takıma katıldı. Fenerbahçe’de takıma katılmayan tek isim Fas’la birlikte Dünya Kupası’na mücadele eden Nabil Dirar.



Hasan Ali heyecanlı

Milli takım mesaisi nedeniyle takıma geç katılan isimlerden Hasan Ali Kaldırım, yeni sezonu heyecanla beklediğini söyledi. Tatil boyunca, Damien Comolli ve Phillip Cocu’yla irtibat hâlinde olduğunu ifade eden Hasan Ali, kendisine verilen programı eksiksiz uygulandığını vurgularken “Taraftarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizi heyecanlandırıyor. Sezonun başlamasını iple çekiyoruz” dedi.